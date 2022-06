"Disse a Mbappé que a minha primeira opção era o Real Madrid e ele entendeu perfeitamente"

Aurélian Tchouaméni foi apresentado no Real Madrid e revelou conversa tida com Mbappé antes da definição do futuro

Ao contrário de Kylian Mbappé, Aurélian Tchouaméni preferiu o Real Madrid ao PSG, apesar do interesse dos franceses. A grande figura da última época do Mónaco contou, ainda assim, que teve uma conversa com o colega de seleção antes de assumir o novo desafio.

"O Kylian decidiu ficar em Paris. E sabendo que eu não deveria continuar no Mónaco, quis saber se havia a possibilidade de ir para o PSG. Mas disse-lhe que a minha primeira opção era o Real Madrid e ele entendeu perfeitamente", referiu.

Para ter mais um jovem médio francês - recorde-se que Camavinga já faz parte do plantel principal - o Real Madrid pagou ao Mónaco 80 milhões de euros, num negócio que poderá chegar ainda aos 100, mediante o cumprimento de determinados objetivos.