Disponível para apoiar a transição, Marina Granovskaia está de saída do Chelsea

Clube londrino anunciou uma série de nomeações para o seu Conselho de Administração e outras mudanças na direção.

O Chelsea, que tem Todd Boehly como novo proprietário, anunciou esta quarta-feira uma série de nomeações para o seu Conselho de Administração e outras mudanças na direção.

Nota para o facto de Marina Granovskaia, diretora executiva para as transferências de atletas, estar de saída do clube londrino. No entanto, Granovskaia continuará disponível para a ajudar os "blues" durante a atual janela do mercado de transferências, "na medida do necessário para apoiar a transição".

Boehly, por seu lado, ocupará o cargo de diretor desportivo interino, até o clube nomear um substituto a tempo inteiro.

"Agradecemos a Marina pelos seus muitos anos de excelente serviço ao clube e desejamos-lhe o melhor nos seus desafios futuros", disse Boehly, citado pelo site oficial do Chelsea.

Leia também Internacional Roma negoceia três jogadores e um deles é português Tiago Pinto vai a Milão agilizar o processo de transferência de Davide Frattesi, médio internacional transalpino que está a um passo. Celik (Lille) está bem encaminhado e Gonçalo Guedes (Valência) é outro nome em cima da mesa e um dos principais alvos romanos. O brasileiro Douglas Luiz e o uruguaio Cavani estão na lista.