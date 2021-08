Discussões e socos no final do Atlético de Madrid-Villarreal

Árbitro Soto Grado deu conta de tudo no relatório, num jogo que acabou empatado a duas bolas, com os da casa a conseguir a igualdade aos 90'+5 com um auto-golo de Mandi

O jogo entre o Atlético de Madrid e o Villarreal, que terminou empatado a duas bolas, com os madrilenos a conseguirem a igualdade aos 90'+5 com um golo de Mandi na própria baliza, foi sempre muito disputado bastante duro e com demasiadas picardias entre os atletas. Para além disso, houve também provocações entre os bancos das duas formações, o que foi aumentando a pressão entre os dois conjuntos.

Assim, no final, instalou-se a confusão, nomeadamente no túnel de acesso aos balneários, tendo-se registado agressões e violentas discussões entre elementos dos dois emblemas.

"Presenciámos uma discussão entre técnicos e jogadores de ambas as equipas. Observámos o treinador-adjunto do Villarreal, Imanol Idiakez Barkaiztegi, a encarar um dirigente local aos gritos e de modo agressivo, tendo que ser acalmado por integrantes da sua equipa". escreveu no relatório o árbitro Soto Grado.

"Do mesmo modo, presenciámos outro incidente, no qual uma pessoa do clube local, identificada pelas autoridades como Pedro Tomás Reñones Crego, dá um golpe com a mão na boca a um membro da equipa técnica visitante", escreveu ainda Soto Grado.