Discussão entre Bruno Fernandes e Casemiro: "Se incentivo este tipo de situações? Claro"

Internacional português e médio brasileiro trocaram ideias no final do encontro com o Aston Villa. Técnico dos red devils apoia

Bruno Fernandes e Casemiro protagonizaram uma discussão mais quente no final do encontro entre o Manchester United e o Aston Villa. Os red devils venceram, por 1-0, mas os dois médios entraram em desacordo sobre alguma coisa. Ten Hag gostou.

"Se incentivo este tipo de situações? Claro. Eles têm de comunicar. Têm de se organizar para conseguir a vitória", explicou o técnico, antes do regresso à Premier League, marcado para esta quinta-feira, diante do Brighton (20h00).

O Manchester United parte para o encontro, recorde-se, com mais quatro pontos do que o quinto classificado, que não tem acesso à Champions. Ainda assim, os red devils têm menos dois jogos.