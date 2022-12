Discussão com diretor-desportivo abre as portas da saída do Sevilha a Isco

Médio internacional espanhol falha o encontro com o Benfica, no Algarve, e deve abandonar clube andaluz na reabertura do mercado

As coisas não estão fáceis em Sevilha. Depois de uma primeira metade da época marcada por maus resultados e por uma entrada frouxa de Sampaoli, agora é Isco no centro do problema. O médio discutiu com Mochi e pode dizer adeus ao clube.

De acordo com os espanhóis do Relevo, a discussão aconteceu esta semana e diante de todo o plantel. Para já, o médio fica de fora do particular com o Benfica, a realizar este domingo, mas as consequências podem não se ficar por aí.

Isco chegou esta época ao Sevilha e assinou por dois anos, mas o travar de razões com o diretor desportivo dos andaluzes foi tão sério que é provável que o jogador abandone o clube já na reabertura do mercado.