Dirk Kuyt vai estrear-se como treinador principal na segunda divisão neerlandesa

Antigo avançado era treinador adjunto no Feyenoord

Dirk Kuyt, antigo internacional neerlandês, vai estrear-se como treinador principal em 2022/23 com as cores do ADO Den Haag, que terminou esta temporada no quinto lugar da segunda divisão neerlandesa.

O antigo avançado, de 41 anos, estava desde 2018 a trabalhar como nos sub-19 do Feyenoord, clube onde passou grande parte da carreira de jogador.

Assinou por uma temporada com o ADO Den Haag.