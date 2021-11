Dirigentes do Barcelona viajam para o Catar para selar contratação de Xavi

Dois homens fortes do futebol do Barcelona estão a caminho do Catar para fechar a contratação do treinador Xavi Hernández.

O regresso de Xavi Hernández ao Barcelona está cada vez mais perto. Esta quarta-feira, o vice-presidente desportivo do Barça, Rafa Yuste, e o diretor de futebol, Mateu Almany, viajaram para o Catar para fechar o negócio com o espanhol que orienta o Al Sadd.

A rádio catalã RAC1 1 divulgou uma fotografia dos dirigentes do aeroporto e adianta que as negociações estão muito avançadas.

Na tarde de hoje, a equipa comandada por Xavi defronta o Al Duhail, de Luís Castro.