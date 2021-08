Dirigente inglês sobre Messi: "Era uma incineradora de dinheiro no Barcelona"

Vice-presidente do West Ham, Karren Brady, publicou um artigo no "The Sun" a criticar a gestão do Barcelona.

Antigo CEO do Birmingham e atual vice-presidente do West Ham, o inglês Karren Brady deixou este sábado duras críticas à relação entre Messi e o Barcelona. No espaço de opinião do jornal "The Sun", o dirigente desportivo questionou a relação do clube catalão com o astro argentino.

"Lionel Messi pode ter sido o maior jogador de todos os tempos, mas, ao custar 55 milhões de libras [cerca de 65 milhões de euros] por ano, era uma incineradora de dinheiro. Diz-se que estava preparado para reduzir esse salário em metade, mas ainda teve de ir para Paris", atirou.

"Um gesto semelhante, ainda que em menor escala, foi tomado por Gerard Piqué para ajudar na inscrição de dois novos companheiros de equipa. Instantaneamente, o Barça passou a ser visto mais como um pedinte do que como um rei", acrescentou Brady.