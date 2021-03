Dirigente do Leeds conta como Raphinha no Sporting deixou os ingleses loucos

Um inglês vinha de carro a Lisboa todos os meses para ver o brasileiro

Manchester United e Liverpool têm sido associados com grande insistência à contratação no próximo defeso de Raphinha, jogador do Leeds que já atuou no Sporting.

O atual diretor-desportivo do Leeds, no entanto, arrefece os ânimos gerais, garantindo que o seu clube não tem esse negócio nos planos.

"Até agora não tivemos nenhuma abordagem pelo Raphinha. Mas a mesma não seria bem-vinda", afirmou o espanhol Victor Orta, numa entrevista à BBC.

"É apenas para o 'clickbait' e para os websites fazerem negócio. Estamos muito, mas mesmo muito satisfeitos com o Raphinha e acreditamos que é um jogador que é parte substancial deste projeto, ainda para mais agora, quando ainda há tantas coisas por fazer", acrescentou, sobre as constantes notícias que envolvem reds e red devils.

Mas Orta contou ainda outros pormenores relativos à relação - antiga - entre o jogador e o Leeds. Segundo garante, o avançado era observado com frequência quando atuava no Sporting.

"Já conhecíamos o jogador há imensos anos e nesse aspeto tenho que destacar o nosso departamento de 'scouting'. Repararam nele quando ainda tinha 18 anos, no Brasil. Depois [já no Sporting] um dos nossos 'scouts' ia todos os meses de carro a Lisboa para o ver, pelo menos uma vez por mês", assinalou, lembrando ainda uma conversa com Deco, agente do brasileiro.

"Uma vez, a um sábado, estava no centro de Leeds quando recebi uma chamada do Deco. Ele disse que o Raphinha estava disponível e nós estávamos perto do encerramento do mercado. A nossa ideia era tentar o empréstimo do Daniel James e andámos naquilo até ao último momento quando eu percebi que tinha que agir. Comecei a falar em espanhol e ninguém percebia nada. Então eu disse: 'I want him, I want him! (eu quero-o, eu quero-o!) Já conhecíamos o jogador há seis anos, então não era preciso vê-lo mais."

O Leeds conseguiu mesmo contratar Raphinha ao leeds e agora resta saber se tem capacidade para o segurar. Para já o clube não podia estar mais satisfeito. "A sua adaptação ao Leeds tem sido impressionante", realça Victor Orta.