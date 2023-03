Dirigente do Boca Juniors tranquiliza: "Ibarra está bem e vai estar no clube amanhã"

Chicho Serna, membro do conselho de futebol do clube de Buenos Aires, saiu há pouco do hospital

Hugo Ibarra sentiu-se mal, chegou a sangrar do nariz e desfaleceu, quando dava o treino desta manhã do Boca Juniors, sendo de imediato assistido pelos médicos do clube e depois hospitalizado por precaução. O dirigente Chicho Serna acompanhou o ex-FC Porto no hospital e à saída comentou o seu estado de saúde, deixando boas notícias.

"O Hugo está bem, está agora numa sala, tranquilamente com a sua família. Ele está muito bem. Vão mantê-lo no hospital por um dia, como precaução, mas dentro de pouco tempo o relatório sairá e saberemos o que lhe aconteceu. Estou a tranquilizá-lo, o nosso treinador estará no nosso campo amanhã. Ele estará aqui por uma noite. É mais uma precaução, para o manter calmo. Amanhã, ele estará no centro de treino. Não há nada de errado. O que lhe aconteceu pode acontecer a qualquer um. Não sou a pessoa certa para falar sobre um relatório médico. Mas, para tranquilidade, o relatório sairá em breve. Ele está muito bem", comentou Chicho Serna.

O clube tinha informado que Ibarra teria sofrido um pico de stress ou um episódio relacionado com a pressão arterial, mas só com o relatório médico se saberão mais pormenores.