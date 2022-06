Dirigente do Barcelona diz que o clube ainda não consegue contratar Lewandowski

Vice-presidente do Barcelona para a área económica, Eduard Romeu, garante que o clube ainda não tem condições para o negócio.

Eduard Romeu, vice-presidente do Barcelona para a área económica, falou na quinta-feira sobre a possível contratação de Robert Lewandowski, que não esconde a vontade de mudar-se para o emblema "blaugrana".

"Se Lewandowski é um pedido do treinador e se formos capazes de fazer os trabalhos de casa, tentaremos fazer todos os esforços possíveis para venha. O representante acalmou-se desde que falou com Joan Laporta [presidente do Barcelona]", começou por dizer em entrevista ao programa "El Món", da RAC1.

"Poderíamos contratar Lewandowski hoje se aplicássemos a regra do 1/3. Como estamos em incumprimento do fair play de La Liga, se não conseguirmos amortizar três vezes o que a sua entrada custaria, não seria possível", acrescentou.

"O dinheiro tem de vir dos diferentes mecanismos aprovados, para além do que já tínhamos anteriormente aprovado. Até 30 de junho, temos de encerrar uma operação que nos dará um resultado positivo neste exercício, e a que está mais bem encaminhada é a dos direitos televisivos. Uma venda de dez por cento seria a coisa mais rápida a fazer. São fundos estrangeiros", concluiu.