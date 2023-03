Diretor para o futebol do Tottenham afastado devido ao castigo da Juventus

Fabio Paratici, que foi diretor desportivo da Juventus antes de assinar pelo Tottenham, foi afastado de funções. Em causa está o caso a decorrer na justiça italiana que ditou a retirada de 15 pontos à Juventus no campeonato italiano.

A FIFA aceitou alargar a suspensão atribuída a Fabio Paratici, diretor para o futebol do Tottenham, pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) a um nível mundial, ficando o diretor para o futebol do Tottenham afastado de atividades diretamente relacionadas com futebol durante 30 meses. Em causa a mesma sanção que retirou 15 pontos à Juventus na Serie A, em janeiro.

Desta forma, o Tottenham anunciou, esta sexta-feira, que o dirigente "concordou com o clube" em ser afastado do cargo "enquanto aguarda o resultado do seu recurso".

Paratici foi um de 11 dirigentes suspensos pela FIGC no âmbito do mesmo castigo que resultou na redução de 15 pontos à Juventus na classificação da Serie A, em janeiro, devido a alegadas irregularidades financeiras cometidas pelo clube italiano em transferências de jogadores.

A Juventus e todos os elementos castigados pela FIGC apresentaram recurso às sanções, esperando-se que a decisão em relação ao mesmo seja conhecida no próximo mês.