Diretor-geral da Fiorentina sobre Vlahovic: "Pedi clareza ao agente dele e nada aconteceu"

Avançado sérvio tem impressionado ao serviço da Fiorentina e despertado a cobiça de vários clubes.

Dusan Vlahovic tem sido a grande sensação da Fiorentina e da Serie A na atual temporada, com Arsenal e Juventus a serem os principais emblemas associados à contratação do dianteiro ainda neste mercado de inverno.

No entanto, nem tudo acerca da época do sérvio tem agradado aos dirigentes do conjunto viola, com o diretor-geral do clube, Joe Barone, a queixar-se de falta de clareza por parte dos agentes e do próprio avançado.

"Dusan e os seus agentes que digam o que pretendem fazer. Estamos disponíveis [para falar] mas eu pedi clareza ao agente dele e nada aconteceu. Houve alguma abertura da parte deles? Zero. Comunicações? Zero", lamentou o dirigente ao jornal regional italiano La Nazione.

Com 20 golos e duas assistências em 24 jogos até ao momento pela Fiorentina, 17 deles na Serie A, Dusan Vlahovic, de 21 anos, partilha a liderança da lista de melhores marcadores do campeonato com Ciro Immobile, avançado da Lázio.

