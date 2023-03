Diretor do Tottenham: "Conte? A decisão tomada foi a melhor para todos"

Fabio Paratici, diretor que acompanhou o treinador italiano desde os tempos em que treinava a Juventus, garantiu que a sua saída dos spurs foi o melhor desfecho possível para todos, deixando uma palavra de confiança às soluções internas que o clube encontrou até ao final da temporada.

"O clube apoiou-o bastante e toda a gente era próxima, mas depois chegámos a este acordo mútuo e eu penso que a decisão tomada foi a melhor para todos", afirmou, em declarações ao site dos spurs.

O dirigente também deixou uma palavra de confiança nas capacidades de Cristian Stellini, que vai assumir a equipa de forma interina até ao final da temporada, após já o ter feito durante algumas semanas, enquanto Conte esteve a recuperar de uma operação à vesícula biliar.

"Cristian orientou a equipa quando Antonio [Conte] esteve doente esta época e esteve bem. Ryan Mason pode ajudá-lo imenso. Ele sabe tudo sobre este clube e sobre o grupo de jogadores. Estamos mesmo muito confiantes de que estes dois podem fazer um grande trabalho. Não falamos sobre outros treinadores nem seguimos a especulação dos media porque é só isso, especulação. Nós estamos focados e neste momento queremos ajudar Cristian, o staff, Ryan [Mason] e os jogadores", completou Paratici.

Recorde-se que Conte rescindiu com o Tottenham por acordo mútuo no domingo, após ter lançado duras críticas à mentalidade da equipa e do próprio clube na sequência de um empate (3-3) frente ao Southampton, último classificado da Premier League.