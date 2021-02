Diretor do Nice revela intenção da INEOS em comprar um clube português

Julien Fournier, homem forte do departamento de futebol do Nice, no qual joga o português Rony Lopes, concedeu uma entrevista aos meios de comunicação da Ligue 1

Julien Fournier, diretor desportivo do Nice, revelou que a INEOS, empresa sediada no Reino Unido que detém a maioria do capital do clube da Ligue 1, desde agosto de 2019, tem a intenção futura de comprar um clube português de futebol.

"O objetivo é comprar um clube em Portugal para servir de porta de entrada do Brasil, onde Carlos Henrique, antigo defesa dos Bordéus, está a desenvolver a nossa rede. É um país no qual acredito muito. A linha do tempo foi minada pela pandemia, mas estamos a trabalhar", referiu o dirigente aos meios de comunicação da liga gaulesa.

Além de ter adquirido o Nice, atual 14.º classificado do principal campeonato francês, a INEOS é também o acionista maioritário do Laussane Sport (Suíça) e tem uma parceria estabelecida com o Racing Club de Abidjan (Costa do Marfim).

Julien Fournier explicou que o "objetivo" da INEOS "é criar uma organização desportiva que permita aos quatro clubes [um potencialmente de Portugal] trabalhar juntos e ter resultados também", sistema no qual os proprietários da firma britânica depositam "muita esperança".

Na mesma entrevista à Ligue 1, o dirigente assegurou que a "qualidade da INEOS protege" o Nice "da falência ou do desastre industrial". "Estamos menos em perigo do que os outros [clubes franceses]", salientou o responsável da equipa do português Rony Lopes.