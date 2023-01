Diretor do Leipzig confirma saída de Nkunku: "Sinais são claros"

Internacional francês deve mesmo reforçar o Chelsea a partir da próxima época. Permanência até ao final da época na Bundesliga e no clube assegurada

A transferência de Christopher Nkunku para o Chelsea está à distância de uma oficialização. O diretor do Leipzig confirmou que o francês deve mesmo rumar a Stamford Bridge.

"Os sinais são muito, muito claros de que ele está a mudar-se para Chelsea", confirmou Max Eberl, dirigente do emblema germânico, em declarações à Bild TV.

A saída do jogador deve acontecer, ainda assim, apenas no final da época. Para essa zona do campo, os blues já garantiram, no mercado de janeiro, as contratações de João Félix e Mykhaylo Mudryk.