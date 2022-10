Diretor do Bayern goza com a situação financeira do Barcelona

Numa reunião anual com vista à análise das contas do Bayern, Jan-Christian Dreesen procurou explicar o prejuízo que a pandemia de covid-19 causou no clube, com o Barcelona a ser chamado ao barulho.

O Bayern realizou no sábado uma reunião anual de análise às contas do clube, com Jan-Christian Dreesen, diretor desportivo do clube, a aproveitar para mandar uma bicada ao Barcelona, que foi um dos maiores investidores do mercado de verão, apesar de estar envolto numa situação financeira bastante delicada.

O diretor, no momento de explicar os prejuízos financeiros causados pela pandemia de covid-19, frisou que apenas o Bayern e o Real Madrid conseguiram registar lucros, ainda que baixos, acrescentando: "Eu teria mostrado os números do Barcelona [em vez do Real Madrid], mas teria sido demasiado fácil", gerando uma risada geral entre os dirigentes presentes.

Recorde-se que, em julho, também Julian Nagelsmann, treinador bávaro, apontou críticas à política de contratação Barcelona, afirmando que o clube catalão "não tem dinheiro, mas compra quem quer".