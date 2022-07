Diretor do Bayern falou de Lewandowski e de De Ligt: eis o ponto de situação

Hasan Salihamidzic abordou dois dos processos mais importantes do clube bávaro, destacando o otimismo por De Ligt e a confiança no profissional Lewandowski

São dois processos que marcam a atualidade do Bayern de Munique: a permanência de Robert Lewandowski e a possível chegada de De Ligt. Hasan Salihamidzic, diretor dos bávaros, está otimista quanto ao central e confia no profissionalismo do avançado polaco.

"O Robert é um profissional de topo, eu conheço-o muito bem - nunca tive dúvidas de que ele não aparecesse para treinar", explicou, abordando ainda o caso do ainda defesa da Juventus, que deve chegar mesmo à Allianz Arena.

"Foi importante termos reunido com a Juventus. Tivemos duas conversas, agora temos de ser pacientes e ver o que acontece. Sou uma pessoa otimista", referiu.

Recorde-se que a imprensa internacional garantiu, no início desta semana, que o Bayern queria definir o futuro de Robert Lewandowski até ao próximo sábado.