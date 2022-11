Diretor do Barcelona sobre Kudus: "Estamos a segui-lo há mais de um ano..."

Jordi Cruyff garante, ainda assim, que os catalães não estão interessados numa das figuras do Gana no Mundial do Catar

Tem sido uma das figuras do Gana no Mundial, foi ainda recentemente decisivo no triunfo por 2-3 diante da Coreia do Sul, marcando dois golos, e está no radar do Barcelona. Kudus está em grande e Jordi Cruyff garante que, em Camp Nou, estão atentos à evolução.

"Estamos a seguir Mohamed Kudus há mais de um ano. Não podemos dizer que o Barcelona quer o Kudus, mas ele está a atrair interesse", referiu, em declarações ao RAC 1.

Mohammed Kudus, de apenas 22 anos, está no Ajax desde o verão de 2020. Na altura, os neerlandeses pagaram nove milhões ao Nordsjaelland.