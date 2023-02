Diretor do Barcelona recebe oferta da Premier League, mas recusa saída

De acordo com o jornal Marca, Mateu Alemany recebeu uma oferta do Aston Villa, que ofereceu-se para duplicar o seu salário, mas o dirigente pretende cumprir o contrato com o emblema catalão.

O jornal espanhol Marca avança esta segunda-feira que Mateu Alemany, diretor para o futebol do Barcelona, recusou uma proposta para assumir o mesmo cargo no Aston Villa, atual 11.º classificado da Premier League.

O emblema de Birmingham está a preparar um projeto ambicioso para o futuro, com o nome do dirigente a ter surgido por via de uma sugestão do treinador Unai Emery.

No entanto, apesar de o Aston Villa ter oferecido o dobro do seu salário atual, Alemany pretende cumprir o seu contrato com o Barcelona, válido até 2024, na totalidade, pelo que terá recusado a oferta.