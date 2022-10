Diretor do Barcelona provoca Griezmann: "O teu apoio nas bancadas vai deixar saudades"

Griezmann passou a ser um jogador em definitivo do Atlético de Madrid

O avançado francês foi anunciado na segunda-feira como jogador em definitivo do Atlético de Madrid, três anos depois de ter custado 120 milhões de euros ao Barcelona.

O Atlético de Madrid anunciou na segunda-feira que chegou a acordo para a transferência definitiva de Antoine Griezmann, avançado que estava emprestado pelo Barcelona e que fica vinculado aos colchoneros até 2026.

Três anos depois de ter custado 120 milhões de euros aos cofres blaugrana, o internacional francês regressou à capital espanhola e, logo após o anúncio, proclamou nas redes sociais: "Feliz de estar onde quero estar", dando a entender que não leva grandes saudades da sua passagem pela Catalunha.

Ora, Mikel Camps, diretor do Barcelona, também não perdeu tempo e deixou umas palavras... menos amigas a Griezmann, demonstrando que não ficou muito satisfeito com o rendimento do dianteiro em Camp Nou - 35 golos e 16 assistências em 102 partidas.

"Todo o teu apoio nas bancadas vai deixar saudades, já no campo, infelizmente, nem por isso...", escreveu, em resposta direta ao avançado.

De acordo com a Imprensa espanhola, o Atlético de Madrid vai pagar 20 milhões de euros (18 milhões fixos mais dois milhões em variáveis supostamente fáceis de atingir), que podem ascender a 25 milhões mediante o cumprimento de objetivos, ao Barcelona pela transferência definitiva de Griezmann, que assinou até 2026.