Diretor do Barcelona: "Frenkie é muito importante, mas sabemos que o fair-play..."

Médio ainda pode sair para o Manchester United, apesar da importância em Camp Nou ser reconhecida por todos

Mateu Alemany, diretor desportivo do Barcelona, foi mais uma das vozes a abordar um dos assuntos do momento em Camp Nou: a possível transferência de Frenkie de Jong para o Manchester United. O dirigente reconhece a importância do jogador, mas deixa um aviso.

"Frenkie é um jogador muito importante e nós contamos com ele, mas sabemos que o fair-play da Liga espanhola nos diz para vender jogadores", afirmou, em declarações à imprensa.