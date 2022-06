Diretor do Almería revela estratégia que colocou Darwin no Benfica

"A nossa intenção, no início, era vendê-lo por 30 milhões", conta João Gonçalves

Darwin enche de orgulho os dirigentes do Almería: pelo que rendeu em termos desportivos mas mais recentemente pelo que valeu em termos financeiros.

Há duas épocas, o uruguaio foi vendido ao Benfica por 24 milhões e, dois anos volvidos, o Almería arrecada mais 10 milhões em mais-valias do negócio das águias com o Liverpool.

"Foi um negócio que correu bem. Poderíamos ter feito as coisas de outra maneira. Recordo que a nossa intenção no início era vendê-lo por 30 milhões, mas depois cedemos porque entendemos que o Benfica iria valorizá-lo e iríamos beneficiar com isso no futuro. Como disse, correu bem, mas também poderia ter corrido mal", referiu João Gonçalves, diretor desportivo da equipa espanhola a O JOGO, .