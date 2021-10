Diretor desportivo do PSG visa novamente Florentino devido a Mbappé: "Não se tolera"

Responsável parisiense criticou, mais uma vez, o presidente do Real Madrid por abordar uma possível mudança do craque francês para a capital espanhola

Ouvir Florentino conjeturar, novamente, sobre a ida de Mbappé para o Real causou novo mal-estar no PSG. Ainda que o líder merengue "jogue" com a vontade do craque em mudar-se para Madrid e o findar do contrato, Leonardo, por entre críticas à sua conduta, avisou que o PSG quer ficar com o avançado em Paris para lá de 2022.

"As novas declarações são uma continuidade da falta de respeito que tem pelo PSG e pelo Kylian. (...) Já dura há dois anos. O mercado já fechou e a temporada decorre. O Real Madrid não pode continuar a comportar-se assim. Kylian é jogador do PSG e o clube entende que essa ligação vai durar", afirmou o diretor desportivo.

Ao jornal francês L' Equipe, Leonardo respondeu, assim, à esperança expressa por Florentino Pérez, esta terça-feira, de que a aquisição de Mbappé poderá ficar definida no próximo mercado, altura em que o francês estará livre para assinar por outro clube.

"Em janeiro, vamos ter notícias de Mbappé. Esperemos que tudo se possa resolver a 1 de janeiro", afirmou o presidente do Real Madrid, citado pelo jornal "El Debate".

A recusa de Mbappé, que cumpre o último ano de ligação ao PSG, em prolongar o vínculo, criou uma disputa acesa entre os parisienses e o Real Madrid. Aliás, o PSG não se inibiu de recusar uma proposta merengue de 180 milhões de euros no verão, mesmo correndo o risco de ver sair Mbappé sem encaixe financeiro em troca.

Entretanto, o avançado assumiu, publicamente, que solicitou aos responsáveis do PSG a possibilidade de sair em junho passado, pelo que o PSG poderia ser recompensado financeiramente, e havia já expresso o sonho de jogar pelo Real Madrid.