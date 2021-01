Diretor desportivo do PSG assume interesse em Messi e explica saída de Tuchel

Leonardo, em entrevista à France Football, abordou a eventual contratação do capitão do Barcelona e a substituição recente do técnico alemão por Mauricio Pochettino

O interesse já é antigo e foi agora renovado. Leonardo, diretor-desportivo do Paris Saint-Germain (PSG), assumiu, em entrevista à revista France Football (a publicar esta terça-feira), que Lionel Messi permanece como um dos alvos de contratação do clube parisiense.

"Grandes jogadores como Messi serão sempre colocados na lista do PSG. Mas é claro que este não é o momento de falar sobre isso, nem de sonhar com isso. (...) Mas estamos sentados à grande mesa daqueles que estão a seguir o dossier de perto. Na verdade, não, ainda não estamos sentados, mas a nossa cadeira está apenas reservada. Quatro meses (o que resta desta época) no futebol é uma eternidade", referiu Leonardo.

O astro argentino e capitão do Barcelona, recorde-se, está a cumprir o último ano de contrato com o clube catalão, pelo que finda no seguinte mês de junho.

A eventual contratação de Messi pelo PSG para a próxima temporada não foi o único assunto abordado por Leonardo. O diretor-desportivo mencionou, também, a saída de Thomas Tuchel, no final do passado mês de dezembro, do comando técnico da equipa francesa.

Leonardo revelou que o antecessor do argentino Mauricio Pochettino estava ao corrente da possibilidade em não continuar a orientar o campeão gaulês em título na futura temporada e justificou a decisão com base na "identidade" do conjunto do Parque dos Princípes.

"Sabia que seria difícil renovar o seu contrato no final da época. Mas depois decidimos antecipar-nos um pouco a nós próprios. Penso que não poderia ter sido uma surpresa para Tuchel. Não era a primeira vez que tínhamos falado sobre a situação em conjunto. Talvez ele já não me compreendesse mais. Acho importante fazer valer um estilo dentro de campo. Isso não acontece em semanas, mas ao longo de vários anos. E eu acho que Pochettino pode refinar isso de uma forma constante e em conexão com o ADN do clube", afirmou o responsável do PSG.

Leonardo foi ainda questionado sobre o futuro das negociações dos respetivos contratos de trabalho das principais estrelas da equipa parisiense: os avançados Mbappé e Neymar.

Com "um bom pressentimento sobre estas duas questões", o diretor-desportivo dos parisienses espera que ambos "estejam convencidos que o PSG é, neste momento, um bom lugar para um jogador de alto nível e ambicioso".