Diretor desportivo do Leipzig confirma conversações com o Manchester City por Gvardiol

Central croata tem o desejo de mudar-se para os citizens

O diretor desportivo do Leipzig, Max Eberl, informou este domingo que o clube alemão está em negociações com o Manchester City por Josko Gvardiol, internacional croata de 21 anos que tem o desejo de mudar-se para o campeão inglês.

"Josko [Gvardiol] e os seus representantes deram-nos conta do desejo de mudarem-se para o Manchester City. Estamos em conversações. Quando chegar uma proposta de pelo menos 100 milhões de euros, ele irá para as mãos de ouro do Guardiola. Não posso dizer mais nada neste momento", afirmou Max Eberl ao "Leipziger Volkszeitung".

A confirmarem-se os valores, o central passará a ser o defesa mais caro da história, superando os 90 milhões de euros que o Manchester United pagou em 2019 ao Leicester, por Maguire.