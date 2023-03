Diretor desportivo do Eintracht comenta possível saída de Kolo Muani

Internacional francês tem sido apontado como alvo de alguns grandes clubes europeus. Intenção do clube passa por continuar com o jogador por mais um ano

Randal Kolo Muani, que protagonizou, juntamente com Emiliano Martínez, um dos lances mais famosos do último Mundial, é, por estes dias, um dos principais ativos do Eintracht Frankfurt. O clube está ciente do interesse, mas quer continuidade por mais um ano.

"Não temos qualquer intenção de vender Kolo Muani, agora. O hype sobre ele é compreensível e normal. Outra temporada connosco seria boa para Randal, queremos ficar com ele e não vendê-lo", explicou Markus Krosche, diretor desportivo do Eintracht Frankfurt.

De acordo com os alemães do Bild, o Manchester United seria uma das equipas interessadas em receber o internacional francês. Os red devils estariam dispostos a chegar aos 120 milhões de euros.