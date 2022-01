Diretor desportivo do Barça não recomendou Sterling a Xavi: "Seria um marciano"

Diretor desportivo do Barcelona quis conhecer Raheem Sterling em pessoa, de forma a avaliar se seria uma boa contratação para os catalães, mas a impressão foi a contrária, com o dirigente a não recomendar a vinda do inglês a Xavi, devido a achar que "seria um marciano" em Camp Nou

O jornal espanhol Sport relatou esta sexta-feira que Mateu Alemany, diretor desportivo do Barcelona, ainda antes da abertura do mercado de inverno, viajou até Manchester para conhecer Raheem Sterling, extremo do Man. City, que estava no radar culé, e avaliar se seria um bom reforço para o clube.

No entanto, após conhecer o internacional inglês de 27 anos, Alemany terá mudado de ideias acerca de Sterling, aconselhando Xavi a não avançar para a contratação do inglês, devido a não ter ficado convencido com o comprometimento do jogador com o Barça e a achar que "seria um marciano" na Catalunha.

Ferrán Torrres, que haveria de se transferir para o Barcelona neste mercado de inverno, deixou bem melhores impressões ao dirigente no momento dessa visita, com o jornal a garantir que o jogador estava "louco para vir" para Camp Nou.

Com Alemany a propor a vinda do jovem espanhol em detrimento de Sterling, Xavi , tal como a janela de transferências demonstrou, acabou por aceitar e seguir o conselho do dirigente. Torres, de 21 anos, já teve a oportunidade de se estrear com a camisola blaugrana e, em três jogos, leva um golo e uma assistência.