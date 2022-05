Diretor desportivo do Atlético: "Acabaram-se os anos de grandes contratações"

Andrea Berta defende que o plantel atual dos colchoneros "tem jogadores com um grande futuro"

Andrea Berta, diretor desportivo do Atlético de Madrid, falou esta terça-feira sobre os planos do clube para o mercado de verão, defendendo que uma postura económica é a mais indicada, tendo em conta o plantel "com valor e um grande futuro" dos colchoneros.

"Acabaram-se os anos de grandes contratações. Para nós, o importante será continuar com este plantel, que tem valor, com jogadores que têm um grande futuro. Para o mercado começar, teremos que esperar", revelou o dirigente italiano ao Calciomercato, no seguimento da conquista do prémio Maestrelli, que diz respeito aos melhores diretores técnicos.

Berta desfez-se ainda em elogios ao trabalho efetuado por Diego Simeone desde a chegada aos rojiblancos, em 2011.

"O Atlético de Madrid não estava habituado a ganhar e algo importante foi construído com o ciclo de Simeone. Quando ganhas coisas importantes, no ano seguinte perdes sempre alguma coisa, talvez em termos de motivação. Não se pode ganhar sempre e agora há que recomeçar", apontou em relação à campanha do Atlético esta temporada, após ter sido campeão espanhol em 2020/21.