Diretor desportivo confirma três saídas de peso do Borussia Monchengladbach

Roland Virkus, diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, confirmou a saída de três jogadores do emblema alemão no final da temporada. O capitão, Lars Stindl, bem como as estrelas Marcus Thuram e Ramy Bensebaini, vão deixar o clube.

"Discutimos com os dois jogadores [Thuram e Bensebaini]. É uma pena que não queiram renovar os seus contratos que expiram no verão, porque ambos deram-nos muito desportivamente nos últimos quatro anos. Entendemos também a desilusão dos nossos adeptos pelas suas saídas", começou por dizer em conferência de imprensa.

"O nosso projeto sempre passou por procurar jogadores talentosos e desenvolvê-los até um certo ponto em que temos de os deixar sair. Sabemos que não podemos mantê-los para sempre. Num mundo ideal, receberíamos uma boa quantia por ambos, mas não é o caso. Tanto o Thuram como o Bensebaini são jogadores que podem fazer a diferença. Ajudaram-nos muito nos últimos anos e, apesar da desilusão pelas suas saídas, eles merecem o direito a uma despedida em estilo", continuou, antes de falar, por fim, do capitão, Lars Stindl.

"Ontem [quarta-feira], Lars Stindl anunciou aos colegas que não iria renovar contrato e que iria deixar o Borussia oito anos depois", concluiu.