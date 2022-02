Direitos de imagem: o novo entrave ao negócio entre Mbappé, PSG e Real Madrid

Salário elevado do internacional francês obrigará a um esforço financeiro muito grande dos merengues

A novela à volta da transferência anunciada de Kylian Mbappé para o Real Madrid já vai longa e o mais recente capítulo traz um novo entrave. Os direitos de imagem do internacional francês podem tornar-se num obstáculo duro para os merengues.

Segundo a Marca, o Real, que costuma ceder 50% dos direitos aos jogadores, ameaça ter de pagar uma pequena fortuna, dado o salário astronómico que o francês pode vir a ganhar no Bernabéu. Um valor que, a ser assim tão alto, pode vir a criar impacto nas negociações.

Recorde-se que Kylian Mbappé, de 23 anos, termina contrato com o PSG em junho de 2022. Em Paris ainda se sonha com a renovação, mas as notícias de uma possível saída para o Real intensificam-se, mesmo com todos estes entraves.