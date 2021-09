Direção do Barcelona passa a madrugada em reunião após derrota pesada com o Bayern

Equipa catalã foi derrotada pelo Bayern por 3-0, no Camp Nou, na estreia da Liga dos Campeões.

O defesa Piqué definiu como "grande derrota" o 3-0 sofrido diante do Bayern de Munique, na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões em pleno estádio Camp Nou. Ainda não se sabe ao certo quais consequências um golpe tão duro pode gerar na equipa espanhola, mas o primeiro passo para algo já foi dado numa reunião da direção do clube que se estendeu durante a madrugada desta quarta-feira.

Após a derrota em casa, o presidente Joan Laporta reuniu-se no próprio Camp Nou com seu vice-presidente, Rafael Yuste, e o diretor de futebol Mateu Alemany. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, por volta das 2h00 Yuste e Alemany deixaram as instalações do estádio no mesmo veículo. O presidente fez isso mais tarde.

A mesma fonte afirma que ainda não foram tomadas decisões imediatas, mas discutiu-se o que pode ter levado a equipa a sofrer tamanho revés. Outro que também saiu mais tarde do estádio foi Gérard Piqué, que deixou o local do jogo depois da meia-noite. Não se sabe, porém, se a saída tardia teve ou não relação com a reunião do presidente com a direção.

Recorde-se que o Barcelona está no grupo E da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica, que se estreou com um empate fora de casa, com o Dínamo de Kiev.