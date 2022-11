Diogo Leite expulso na derrota pesada do Union Berlim

Equipa da capital alemã em queda na classificação da Bundesliga

Diogo Leite foi expulso, com vermelho direto, ao minuto 19 do Friburgo-Union Berlim e numa altura em que a equipa da capital alemão já perdia por 2-0, com golos de Grifo.

Grifo voltaria a marcar aos 19 minutos e o intervalo não chegou antes de Gregoritsch fizesse o 4-0 para a equipa da casa. Michel, aos 84', marcou o golo do Union.

Ao cabo de 15 jornadas, o Friburgo é segundo classificado, a quarto pontos do Bayern. O Union é, agora, quinto posicionado com 27.