Diogo Jota voltou a marcar para consumar a reviravolta do Liverpool

Antigo avançado do Wolverhampton deu o triunfo ao Liverpool.

O internacional português Diogo Jota marcou este sábado o golo da vitória do Liverpool frente ao Sheffield United (2-1), em encontro da sexta ronda da Liga inglesa, permitindo aos reds igualar o Everton no topo da classificação.

O norueguês Sander Berge ainda adiantou os visitantes no marcador, convertendo com sucesso um penálti aos 13 minutos, mas o Liverpool reagiu, aos 41, através do avançado brasileiro Roberto Firmino.

Já na segunda parte, aos 64', Diogo Jota fez de cabeça o golo da vitória, após cruzamento do senegalês Sadio Mané, isto depois de o "astro" egípcio Salah ter visto um golo anulado por fora de jogo apenas um minuto antes.

Com os três pontos, o Liverpool cola-se ao Everton no topo da classificação da Premier League, com 13 pontos em seis jogos, mas a formação comandada por Carlo Ancelotti pode distanciar-se no domingo, na deslocação ao terreno do Southampton.

Nos outros jogos do dia em Inglaterra, o Manchester United e o Chelsea empataram a zero e atrasaram-se ainda mais na luta pelos lugares cimeiros, na estreia de Edinson Cavani pelos red devils.

Em Old Trafford, o internacional português Bruno Fernandes foi titular na equipa da casa, mas desta vez ficou em branco, num encontro em que a principal figura foi o guarda-redes do Chelsea, o senegalês Édouard Mendy, que manteve o nulo até final.

Com este resultado, o Chelsea segue no sexto posto, com nove pontos, enquanto o Manchester United está num surpreendente 15.º posto, com sete.

Por seu turno, o Manchester City (12.º), que contou com os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, empatou na deslocação ao campo do West Ham (11.º), com o atacante Michail Antonio a marcar aos 18 e Phil Foden a empatar para a formação orientada por Guardiola, após assistência de Cancelo.

Já num dos dérbis de Londres, o Crystal Palace foi ao campo do Fulham, último classificado, vencer por 2-1 e subiu provisoriamente ao quinto posto, com 10 pontos.

O costa-marfinense Zaha, com um golo e uma assistência, esteve em destaque no Palace.