Avançado português marcou o nono golo com a camisola dos "reds".

O Liverpool assumiu este sábado a liderança isolada da Premier League, de forma provisória, ao empatar (1-1) no reduto do Brighton, em partida da 10.ª jornada.

Diogo Jota apontou o golo dos "reds" - o nono em 14 jogos pela equipa de Klopp -, à passagem do minuto 60, após uma boa combinação com Mo Salah. Contudo, já no período de compensação, o árbitro recorreu ao VAR para assinalar um penálti a favor dos anfitriões, que foi convertido por Pascal Gross.

Apesar do triunfo e da liderança, os "reds" poderão terminar a jornada atrás do Tottenham, de José Mourinho: se os "spurs" vencerem em casa do Chelsea, no domingo, passarão a somar 23 pontos, assumindo o primeiro posto da tabela.

Caso o Chelsea vença o dérbi de Londres, o Liverpool mantém a liderança, que passará a ser partilhada com os "blues".

Veja o golo de Diogo Jota ao Brighton: