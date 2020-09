Diogo Jota estreia-se no Liverpool com goleada sobre o Lincoln

Diogo Jota entrou aos 57 minutos na goleada do Liverpool sobre o Lincoln por 7-0.

O Liverpool goleou hoje o Lincoln por 7-2, em jogo da terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa, que ficou marcado pela estreia de Diogo Jota ao serviço dos campeões ingleses.

Frente à equipa do terceiro escalão do futebol inglês, o Liverpool venceu com margem folgada e, ao intervalo, o marcador já assinalava quatro golos sem resposta, apontados por Shaqiri, Minamino e um bis do jovem Curtis Jones.

Na segunda parte, Minamino também bisou na partida, com Grujic e Origi a apontarem os outros golos do Liverpool, enquanto Edun e Montsma marcaram os tentos do Lincoln. O internacional português Diogo Jota, que se transferiu para o campeão inglês, estreou-se na equipa, entrando aos 57 minutos.

Já o Manchester City, sem João Cancelo e Bernardo Silva, teve mais dificuldades para ultrapassar o Bournemouth, do segundo escalão, vencendo por 2-1, com golos de Delap e Foden, enquanto Surridge marcou para a equipa forasteira.

O Aston Villa venceu sem problemas por 3-0 na deslocação ao Bristol City, também do segundo escalão, com golos de El-Ghazi, Traore e Watkins.