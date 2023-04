Diogo Jota decisivo na vitória de loucos do Liverpool frente ao Tottenham

Avançado português selou a vitória dos reds aos 90+4 minutos, que permitiu a ultrapassagem aos spurs no quinto lugar da Premier League.

O Liverpool, com Diogo Jota em grande plano, venceu este domingo por 4-3 na receção ao Tottenham, ultrapassando os spurs na quinta posição da Premier League, à 34.ª jornada.

Em Anfield, os reds começaram a partida de forma avassaladora, marcando três golos em 15 minutos, por intermédio de Curtis Jones (3'), Luis Díaz (5'), que voltou a ser titular ao fim de sete meses lesionado e Mohamed Salah (15'), de grande penalidade.

Antes do intervalo, Harry Kane ainda reduziu a desvantagem dos spurs, que ganharam crença adicional com um golo de Son Heung-min, aos 77 minutos. Richarlison, aos 90+3', acabou mesmo por levar os adeptos visitantes à loucura, marcando aquele que parecia ter sido o golo do empate, mas havia uma última surpresa guardada, com "embrulho" português.

Um minuto depois da festa londrina, Diogo Jota, lançado por Jurgen Klopp aos 63 minutos, voltou a colocar os reds em vantagem, desta vez de forma definitiva, demonstrando continuar num grande momento de forma.

Com a vitória, o Liverpool ultrapassou o Tottenham no quinto lugar da Premier League, passando a somar 56 pontos, mais dois do que os spurs (54), que têm um jogo a mais.