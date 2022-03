O avançado português fez a diferença, aos 78 minutos

Um golo solitário de Diogo Jota deu a passagem do Liverpool, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, às meias-finais da Taça de Inglaterra, diante do Nottingham Forest.

O avançado português fez a diferença, aos 78 minutos, aproveitando uma assistência do grego Tsimikas, e os da casa, com o defesa português Tobias Figueiredo de início e os compatriotas Cafu e Xande Silva a entrarem na segunda parte, não conseguiram contrariar o resultado.