Dinamo Kiev vence e mantém-se na liderança do campeonato ucraniano

Viktor Tsygankov e Mykola Shaparenko marcaram os golos do Dínamo Kiev.

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, venceu este sábado na deslocação ao terreno do Minaj (2-0), em jogo da 16.ª jornada do campeonato ucraniano, e mantém-se no comando da prova.

Viktor Tsygankov, à passagem do minuto 12, abriu o ativo e Mykola Shaparenko (90+6), já no período de descontos do segundo tempo, fizeram os golos do emblema de Kiev.

O Dínamo passa a somar 41 pontos, mais três do que o Shakhtar Donetsk, que apenas entra em campo no domingo, para defrontar o Inhulets.

Os ucranianos enfrentam os 'encarnados', em 08 de dezembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, no derradeiro encontro do Grupo E da "Champions".