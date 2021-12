Dínamo Kiev mantém-se no topo do campeonato ucraniano antes do jogo na Luz

Último adversário do Benfica na fase de grupos da Champions venceu por 3-0.

O Dínamo Kiev igualou este sábado o Shakhtar Donetsk no topo do campeonato da Ucrânia de futebol, ao vencer por 3-0 no estádio do Veres-Rivne, antes da visita ao Benfica, para a última jornada da Liga dos Campeões.

O esloveno Benjamin Verbic deu uma vantagem segura ao campeão ucraniano no encontro da 17.ª ronda da prova, com golos marcados aos 21 e 61 minutos, tendo Viktor Tsygankov fechado a contagem, aos 64, depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 54.

O Dínamo Kiev igualou no comando do campeonato da Ucrânia o Shakhtar Donetsk, que na sexta-feira goleou por 6-1 na receção ao FC Lviv, ambos com 44 pontos e já com a considerável vantagem de 10 pontos sobre o terceiro classificado, o Dnipro-1, que tem menos um jogo realizado.

A equipa da capital ucraniana defronta na quarta-feira o Benfica, em Lisboa, em jogo da sexta jornada do Grupo E da Champions, que os "encarnados" estão obrigados a vencer - e esperar por um empate ou derrota do Barcelona no estádio do Bayern Munique - para se apurarem para os oitavos de final.