Dínamo de Kiev perde Supertaça da Ucrânia para o Shakhtar Donetsk

O Dínamo de Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, foi derrotado por 3-0 pelo Shakhtar Donetsk na final da Supertaça da Ucrânia, disputada em Kiev.

A formação de Donetsk, vice-campeã nacional, conseguiu contrariar o favoritismo do clube da capital, atual campeão e detentor da Taça da Ucrânia.

Ao intervalo, o Shakhtar Donetsk já ganhava por 1-0, com um golo do burquinês Lassina Traoré, aos 30 minutos.

Novo golo de Traoré, aos 54 minutos, elevou o marcador para 2-0, antes de o brasileiro Alan Patrick fixar o resultado final, aos 61.

No campeonato, o Dínamo de Kiev comanda, com 22 pontos, seguido pelo adversário de hoje, que tem 19.

A formação de Kiev está no mesmo grupo da Champions do Benfica, com o qual empatou 0-0 na primeira jornada. O clube de Donetsk participa igualmente na Liga dos Campeões, tendo iniciado a fase de grupos a perder, com o Sheriff.