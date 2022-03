Dinamarca convoca Eriksen para disputa de dois jogos de preparação

Médio, atualmente nos ingleses do Brentford, voltou à ação progressivamente a partir de janeiro último, depois do problema cardíaco sofrido no Euro'2021 e que o tirou do Inter

Mais de oito meses após colapsar em campo pela Dinamarca, no último Campeonato da Europa, Christian Eriksen, foi de novo chamado pelo selecionador Kasper Hjulmand, desta feita para realizar dois jogos de preparação.

A Dinamarca defrontará, em 26 de março, os Países Baixos, e medirá forças, três dias depois, com a Sérvia, dois países apurados para o Mundial'2022.

A convocatória do médio, a primeira desde junho de 2021, surge pouco menos de um mês após ter voltado à ação, ao serviço do Brentford, clube inglês pelo qual assinou em janeiro passado. Desde então, e em 2021/22, Eriksen fez 238' ao longo de três desafios.

O médio da Dinamarca causou, em 12 de junho, um momento de apreensão, no Euro'2021, ao cair inanimado durante o jogo com a Finlândia, no Estádio Parken, em Copenhaga, sendo socorrido de imediato e estabilizado num hospital local.

Cerca de uma semana depois, a Federação dinamarquesa anunciara que o futebolista seria alvo de uma operação cirúrgica para implantação de um desfibrilhador cardíaco, "necessário face aos distúrbios no ritmo cardíaco".

Essa cirurgia redundou, mais tarde, na desvinculação de Eriksen do Inter, por não ser autorizado jogar em competições italianas com o tal objeto implantado.