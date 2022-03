Diferendo complica compra do Cruzeiro por parte de Ronaldo Nazário

Dívida fiscal imprevista que ronda os 36 milhões de euros na origem do impasse nas negociações entre Ronaldo Nazário e Cruzeiro, com vista à compra do clube

Proprietário do Real Valladolid, em Espanha, o ex-avançado Ronaldo Nazário pretende selar a compra do Cruzeiro, clube onde completou a formação de futebolista, mas encontra-se numa fase de conflito nas negociações com os dirigentes do clube brasileiro, atualmente militante na segunda divisão.

De acordo com o jornal espanhol A Marca, o impasse nas discussões entre ambas as partes diz respeito a uma dívida fiscal do Cruzeiro, no valor de 200 milhões de reais (cerca de 36 milhões de euros), que não estava incluída nas previsões iniciais do antigo jogador.

"O não pagamento dessa dívida coloca os nossos ativos em risco", confessou Ronaldo, na terça-feira, em direto para o próprio canal de Twitch. O antigo jogador de Real Madrid, Barcelona e Inter já havia prometido assumir o pagamento de todas as dívidas do clube, mas no que toca a esta soma, terá exigido que o emblema lhe ceda a propriedade de ambos os centros de treinos, exigência que os responsáveis do clube estarão reticentes em aceitar.

O antigo internacional brasileiro explicou que a exigência prende-se com garantir que o Cruzeiro nunca perca os "toques", nem fique "sem lugar para treinar", admitindo inclusive a necessidade da celeridade em ultrapassar este impasse. "Temos que acelerar isso, porque se eu não tiver essas garantias, é muito difícil continuar com o projeto", confessou.

Em sentido contrário, Sergio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, manteve esta quarta-feira uma posição otimista quanto ao rumo das negociações com o ex-jogador: "Ronaldo nasceu aqui [como jogador] e já mostrou mais do que uma vez que sua relação com o clube definitivamente não é apenas financeira", disse o dirigente, antes de a Diretoria do Conselho do Cruzeiro ter questionado, por via de um comunicado assinado por vários membros, algumas cláusulas das negociações até aí acordadas com Ronaldo, quebrando o contrato de confidencialidade em vigor entre ambos.

Segundo informações públicas sobre o acordo com Ronaldo, estaria previsto um desembolso de cerca de 72 milhões de euros para a compra de 90% das ações da entidade desportiva do Cruzeiro, recentemente convertida numa SAD, mas o documento publicado pela Diretoria do Conselho do clube fala apenas num investimento de dez milhões de euros, com o resto dos 72 milhões a estar a ser incluído nas previsões de receita do clube, após a compra do mesmo.

A nota acrescenta ainda que todo o núcleo de jogadores do clube, que no total ultrapassam a centena, passaria a pertencer à sociedade adquirida por Ronaldo, com os executivos do clube a considerarem que o acordo beneficia em demasia o empresário e é "extremamente prejudicial" para o Cruzeiro.

"Procuramos um reequilíbrio de todas as questões envolvidas no negócio", dizem os signatários do clube, sendo que Ronaldo ainda não se pronunciou sobre a quebra do acordo de confidencialidade.

As negociações entre Ronaldo Nazário e o clube de formação foram anunciadas no dia 18 de dezembro do ano passado, com o prazo final para o acordo a estar marcado para a mesma data de 2022.