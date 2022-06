Diego Simeone quer reforçar ataque com estrela do Manchester City

Imprensa internacional garante que Raheem Sterling é um desejo de Diego Simeone para 2022/23

Diego Simeone quer reforçar o setor ofensivo do Atlético de Madrid no mercado de verão, após a despedida de Luis Suárez do clube e, segundo os italianos do Corriello dello Sport e os ingleses do Daily Mail, definiu Raheem Sterling como alvo para 2022/23.

O extremo de 27 anos, autor de 17 golos e oito assistências no Manchester City esta época, tem contrato até 2023, auferindo um salário anual a rondar os 16 milhões de euros.

Um fator que está a favor de Simeone é a maior concorrência que o setor ofensivo dos cityzens terá na próxima temporada, devido às contratações de Erling Haaland e Julián Álvarez, que deverão retirar espaço a Sterling.

O internacional inglês milita no Manchester City há sete temporadas, tendo conquistado um total de 11 títulos até ao momento no Etihad, com destaque para quatro Premier Leagues e uma Taça de Inglaterra.