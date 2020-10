Diego Simeone entra no "top-10" dos técnicos mais vitoriosos da La Liga

Triunfo do Atlético de Madrid na recente jornada do campeonato espanhol teve um sabor particular especial para o treinador argentino, que fez (mais) história.

O triunfo do Atlético de Madrid na visita ao Celta de Vigo (0-2), em jogo da sexta jornada da LaLiga, teve um sabor particularmente especial para Diego Simeone, que alcançou um assinalável feito histórico na carreira de treinador principal em Espanha.

Graças ao golo de Suárez (6'), às várias defesas de Oblak e ao tento da tranquilidade de Carrasco (95'), o técnico argentino logrou a impressionante vitória número 200 no principal campeonato espanhol e está, agora, no top-10 dos timoneiros mais vencedores na competição.

Diego Simeone ocupa a décima posição do restrito ranking em igualdade com o compatriota Helenio Herrera e com John Tosack. 'El Cholo' está a duas vitórias de igualar Victor Fernandez (ex-FC Porto), a três de Javier Clemente e faltam-lhe 13 triunfos para alcançar Ernesto Valverde, que fora demitido do Barcelona na época transata.

A lista é liderada pelo histórico Luís Aragonés, que cumpriu a carreira de treinador maioritariamente ao serviço do Atlético de Madrid, com 344 vitórias conquistadas, pelo que 'El Cholo' precisa de triunfar em mais 144 jogos da LaLiga para ascender à liderança.

Ao também antigo selecionador espanhol, seguem-se os já falecidos Miguel Munóz, com 323 triunfos, Javier Irureta, que celebrou em 259 desafios de LaLiga e ainda Ferdinand Daucik, vitorioso em 234 partidas no escalão maior do país vizinho.

Diego Simeone está à frente do comando técnico da equipa do Atlético de Madrid desde a época 2011/12 e já cumpriu 330 desafios na LaLiga, dos quais venceu 200, empatou 80 e foi derrotado em 50 ocasiões.

Na temporada 2013/14, 'El Cholo' conduziu o 'Atleti' à conquista do título de campeão espanhol, feito que havia alcançado no mesmo emblema mas enquanto jogador, na época 1995/96.