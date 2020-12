Diego Maradona terá uma estátua em Nápoles

Local para colocar a escultura de Domenico Sepe ainda não foi decidido. Estádio do Nápoles ou bairro da cidade são as opções

Além da estátua, com quatro metros de altura, junto ao estádio do Argentino Juniors, em Buenos Aires, colocada em 2018, Diego Maradona terá, brevemente, uma outra na cidade italiana de Nápoles, onde foi idolatrado pelos feitos ao serviço do clube local.

O artista plástico Domenico Sepe realizou a escultura da figura do malogrado futebolista argentino, que será doada à comunidade napolitana, atravês da câmara municipal, para ser colocada ou no Estádio Diego Armando Maradona, recinto do Nápoles, ou num bairro napolitano.

A obra de El Pibe, que terá demorado, curiosamente, dez dias a ser feita pelo autor italiano - era o número que o antigo jogador usava na camisola - será revestida a bronze para que seja duradoura e resista ao passar dos tempos, tal como a marca deixada pelo ex-jogador.

A nova estátua de Diego Maradona remete para a altura em que o antigo futebolista argentino representou o Nápoles, entre 1984 e 1991, pela qual foi campeão italiano e vencedor da Taça UEFA, tornando-se um herói do clube napolitano, sendo por isso destinada à cidade do sul de Itália.

A escultura apresenta um El Pibe em movimento, dando um passo em frente, como se estivesse dentro das quatro linhas em defesa do clube italiano. A ideia de Domenico Sepe, referiu o diário argentino Olé, seria relembrar o talento e os melhores momentos do argentino em Itália.