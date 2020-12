Maradona júnior quer a camisola 10 retirada nos clubes por onde passou o pai

Filho reconhecido em 2016 tinha boa relação com o pai, o astro argentino falecido há uma semana. Sobre a polémica herança, prefere o silêncio

O jornal Marca entrevistou Diego Armando Maradona Sinagra, filho de 38 anos do astro argentino que foi por este reconhecido em 2016, e o italiano, nascido da relação com Cristina Sinagra, defende que os clubes por onde passou El Pibe deviam retirar a camisola dez, ao estilo do que sucede por exemplo na NBA.

"Custa-me dormir. O pior foi não poder viajar, não poder despedir-me e não poder estar com a família. Não foi fácil estar a 15 mil km. Estava internado no hospital quando soube. Agora tento ver pouca televisão, tento isolar-me. Isto é muito pessoal. O futebol uniu-me muito a ele", contou Diego Maradona "júnior", que quer ser treinador.

"Notava-o triste no último mês? Sim, mas nunca pensei o pior. Foi jovem, é algo que não aceito. Tinha muitos anos para desfrutar com a família. não sei se vou aceitar isso algum dia. A minha vida nunca serácomo antes. Não poder levantar o telefone para falar com o meu 'velho' é algo que me doi muito. Sempre falei com ele quando queria. A minha prioridade é curar esta pneumonia, não saio de casa há um mês e meio. AGora não estou poara polémicas. Herança? Quero escolher como chorar a perda do meu pai. E creio que o silêncio é o melhor remédio agora", afirmou.

"Muito emocionado" com a homenagem de Messi e não só, gostava que a camisola 10 fosse retirada nos clubes onde jogou Maradona: "A homenagem de Messi foi especial, fez-me chorar. Nos sítios onde jogou creio que deveriam retirar a camisola dez, incluíndo o Barcelona. Não tenho dúvidas. Mas agora tudo é secundário."