"Diego Maradona é o maior futebolista de sempre"

Nem Messi, nem Ronaldo, nem Pelé, Di Stefano ou Ronaldinho. Para o italiano Arrigo Sacchi, o melhor futebolista de todos os tempos é Diego Maradona.

"Maradona é o maior. Fazia coisas que os outros, tanto os de ontem como os de hoje, não eram capazes de fazer. Nem sequer sonhavam, até porque as ideias de Maradona vinham da lua. Com apenas um toque era capaz de mudar a história de um jogo. Não sabemos quando voltará a nascer um jogador como ele", declarou Sacchi, que treinou o Milan ao mesmo tempo que o argentino atuava no Népoles, em finais dos anos 80 do século passado.