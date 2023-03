Diego Lainez demora a pegar no México e discutiu em campo com o colega Gignac

Ex-Braga atravessa momento difícil

Diego Lainez não se conseguiu afirmar no Betis, falhou também na breve passagem pelo Braga, e agora de volta ao seu país, ao serviço do Tigres, quando finalmente foi titular... discutiu com um peso pesado da equipa, André-Pierre Gignac.

Após sete jogos como suplente utilizado pelos mexicanos do Tigres, a jovem promessa, de 22 anos, foi titular contra o América. A sua equipa perdeu (2-0) e antes de sair, após um cruzamento demasiado longo da sua autoria, Gignac ficou a queixar-se.

À distância, segundo a leitura de lábios, Lainez disparou um "cabrão" para o colega parar de se queixar.