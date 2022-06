Diego Godín é anunciado como reforço na Argentina

Experiente central uruguaio de 36 anos.

O Vélez Sarsfield, da Argentina, anunciou esta terça-feira a contratação de Diego Godín, central uruguaio de 36 anos que assina até dezembro de 2023.

Antigo jogador do Atlético de Madrid, Godín tinha chegado ao Atlético Mineiro no início da época mas viria a deixar o campeão brasileiro ao fim de cinco meses, com um total de nove jogos.

Um dos seus objetivos é estar no Mundial do Catar, ao serviço do Uruguai, adversário de Portugal na fase de grupos.